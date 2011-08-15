-CUMHURBAŞKANI GÜL İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezinin mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'deki 2 günlük temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçakla saat 06.30'da İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yetkililerce karşıladı. Eşi Hayrünnisa Gül ile İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.