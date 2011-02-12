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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL İRAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A)

12 Şubat 2011 17:09

-CUMHURBAŞKANI GÜL İRAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın daveti üzerine 13-16 Şubatta İran'a resmi ziyarette bulunacak.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, dokuz yıl aradan sonra Türkiye'den İran'a, Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olması bakımından ayrı bir önem taşıyor.  Cumhurbaşkanı Gül'e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri, sınır illerinin valileri, iş adamları, akademisyenler ile resmi zevat ve medya mensuplarından oluşan bir heyet refakat edecek. Cumhurbaşkanı Gül, ziyareti kapsamında, en üst düzeydeki İranlı makamlarla yapacağı görüşmelerin yanı sıra halen Dönem Başkanlığını yürütmekte olduğu, Sekretaryası Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (ECO) Genel Sekreteri Yahya Maroofi ve yine Tahran'da yerleşik İslam Konferansı Örgütü Parlamentolararası Birliği'nin (İKÖPAB) Genel Sekreteri Mahmud Erol Kılıç'ı kabul edecek. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile birlikte Türkiye-İran İş Konseyi toplantısına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Gül, Tahran'daki temaslarının ardından, incelemelerde bulunmak üzere İsfahan ve Tebriz'e geçecek. Açıklamaya göre, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, İran ile ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak ve iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular bütün boyutlarıyla değerlendirilecek.

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