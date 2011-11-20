-Cumhurbaşkanı Gül, İngiltere'ye gitti ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için THY'ye ait özel uçak ile saat 14.45'de İngiltere'ye gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve gazetecilerden oluşan heyet de İngiltere'ye gitti.