-CUMHURBAŞKANI GÜL İNGİLTERE'YE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından takdim edilecek 2010 yılı ''Chatham House Ödülü''nü almak üzere yarın gideceği İngiltere'de 9 Kasıma kadar çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ''Chatham House Ödülü''nün, hamiliğini Kraliçe 2. Elizabeth'in yaptığı İngiltere'nin saygın düşünce kuruluşu Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Chatham House) tarafından, her yıl uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine en fazla katkıda bulunan devlet adamına verildiği, ödülün, geçtiğimiz yıl Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya takdim edildiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün, İngiltere'deki temasları kapsamında Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve Dışişleri Bakanı William Hague'i kabul ederek, ikili ilişkiler, AB ve Kıbrıs başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, Chatham House'da Türkiye'nin uluslararası ilişkiler vizyonu ve Türk dış politikası, Oxford Üniversitesi'nde ise İslam aleminde demokrasi ve kalkınma konulu konferanslar vereceklerdir'' denildi. Açıklamaya göre, Gül, İngiltere ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek. Londra'daki Yunus Emre Vakfı Türk Kültür Merkezinin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Gül, İngiltere'nin prestijli kuruluşlarından Kraliyet Mimarlar Enstitüsünde düzenlenecek Mimar Sinan Sergisi'nin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Gül, İngiliz iş çevrelerinden temsilcilerle Bloomberg ajansı ve First dergisinin düzenleyeceği etkinliklerde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül'ün, ayrıca BBC, Bloomberg TV, Financial Times ve The Economist gibi medya kuruluşlarına mülakatlar vereceği belirtilen açıklamada, ''AB üyeliğimizin en güçlü destekçilerinden olan İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son dönemde önemli bir ivme yakalanmıştır. Üst düzey ziyaretlerde yaşanan yoğunluk ve bu yıl Temmuz ayında imzalanan 'Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Belgesi', iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşip güçlenmesine yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır'' denildi.