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Politika

Cumhurbaşkanı Gül İngiltere'den ayrıldı SOUTHAMPTON (A.A) 

24 Kasım 2011 22:27

-Cumhurbaşkanı Gül İngiltere'den ayrıldı SOUTHAMPTON (A.A) - 24.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyareti tamamlayarak, THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya hareket etti. Gül'ü, Southampton Havalimanı'ndan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in temsilcisi Lord Chamberlain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve öteki ilgililer uğurladı. Gül, uçağa binmeden önce gezisi boyunca kendisine tahsis edilen makam aracına eskortluk eden motosikletli polislerle tokalaşarak vedalaştı ve anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, milletvekilleri, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan heyet de Türkiye'ye gitti.

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