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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A)

06 Kasım 2010 17:43

-CUMHURBAŞKANI GÜL İNGİLTERE'DE LONDRA (A.A) - 06.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Chatham House) ödül törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere, özel uçak ''ANA'' ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü Heathrow Havalimanında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i temsilen Barones Rowlings, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül de Londra'ya geldi.

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