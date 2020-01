Cumhurbaşkanı Gül: Her şeyi toz pembe görmemek gerekir

Meclis Başkanı'nın geleneksel olarak verdiği 23 Nisan Resepsiyonu'ndan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm süreci ile ilgili olarak, 'her şeyi toz pembe görmemek gerekir' dedi

Cumhurbaşkanı Gül, 23 Nisan dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni anayasanın hazırlanması konusunda umutlu olup olmadığı yönündeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül, "Onu Sayın Başkan'a (Cemil Çiçek) soracağız. Bu konuyla ilgili çok konuştuk, daha fazla konuşmaya gerek yok kanaatindeyim. Herkes ne yapacağını herhalde biliyor. Takip edeceğiz bundan sonra" diye yanıt verdi.

Liderleri bir araya getirme yönünde bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine de Gül, "Yok, doğrusu benim öyle bir niyetim yok. Benim anayasal görevim devlet kurumları arasında uyumu sağlamakla ilgili. Onu da yapıyorum. Ama öyle bir şey görsem, değerli başkanların böyle bir arzularını, netice alabileceğimizi görsem, yaparım tabii ki... Sayın Başkan, zaten uğraşıyor" dedi.

'Her şeyi toz pembe de görmemek lazım'

Cumhurbaşkanı Gül, çözüm sürecinin akışını nasıl bulduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken de dikkatle ve sabırla çalışmak gerektiğini vurguladı. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Birden bire her şeyi her şeyi toz pembe de görmemek lazım. Ama muhakkak ki böyle büyük bir sorundan kurtulmak için herkesin yapıcı olarak, dikkatli bir şekilde katkı vermesinin çok faydalı olduğuna her zaman inanıyorum. Bu konjonktürde değil daima bu konularla ilgili bu görüşlerimi paylaştım. Şimdi ilk defa aleni, bu kadar herkesin işin içine girdiği bir süreç... Bunun artık muhakkak başarılı olması gerekir."

Süreçte eksiklikler olup olmadığına ilişkin soru üzerine Gül, bu konuları ilgili yerlerde konuştuklarını belirterek, "Bu işin esas netice vermesi, tamamen silahlardan vazgeçmekle olur. Silahlardan vazgeçmek, Türkiye içinde değil Türkiye dışında silahlardan vazgeçmekle olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, çekilme sürecine ilişkin nasıl bir düzenleme olacağı yönündeki soruyu da cevaplandırdı. Gül, teknik konuların güvenlik birimlerince ele alındığını ifade ederek, "Esas mesele tamamen silahlardan arınmaktır. Bu Türkiye içinde değil Türkiye dışında esas bu işleri bırakmaktır önemli olan. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

'Halk her zaman devlete, millete bağlıdır'

Muş ve Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin çok etkileyici olduğunun belirtilmesi ve ziyaretlerin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, bölgeye özel bir şekilde gitmediğini, bütün illeri ziyaret ettiğini, bu gezilerin de daha önceden planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, "Böyle bir sürece, böyle bir döneme rastlamış oldu. Halk, doğuda, güneyde, her zaman devlete, millete bağlıdır. Her yerde her gittiğimiz yerde. İki sene önce Diyarbakır'daki, Patnos'daki büyük coşku... Bunlar hep devlete, millete bağlılığı gösteriyor, halkın. Ama problem de ortadaydı. O problemden ümit ederim ki kurtulmuş olacağız. Herkes yapıcı katkı vermeli" diye konuştu.