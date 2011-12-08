Cumhurbaşkanı Gül hangi kitabı okuyor?

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2009 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alan CHP adayı Mustafa Akaydın’a seçimi kazandıran kampanyanın yaratıcısı ve uygulayıcısı, Birgün gazetesi yazarı Ateş İlyas Başsoy, “AKP Neden Kazanır? CHP neden kaybeder?” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Gül’ün okuduğunu söyledi.Ahaber’de yayınlanan Bi Sormak Lazım programında Selin Ongun’un sorularını yanıtlayan Ateş, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “çok ama çok anormal bir durum” diyerek tanımladığını söylediği CHP'nin 2009 Antalya seçim kampanyasının, o dönemde Başbakan’ın kurmayları tarafından da ilgiyle karşılanarak AKP tarafından raporlaştırıldığını ifade etti.12 Haziran 2011 seçimlerinden altı ay önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine kitabında anlattığı seçim stratejisini önerdiğini kaydeden Ateş, “Kitabı liderlere gönderdiniz mi?” sorusu üzerine, "kitabı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiğini, Cumhurbaşkanı’nın bugün kitabı okuduğunu" söyledi.İlyas Başsoy, “AKP Neden Kazanır? CHP neden kaybeder?” adlı kitabında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde uyguladığı kampanyayı ve 12 Haziran seçimlerinde CHP’nin uyguladığı stratejiyi anlatıyor.