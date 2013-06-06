Cumhurbaşkanı Gül Hakan Fidan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerinin ardından Türkiye geneline yayılan gösterilere Çankaya Köşkü'nün müdahil olmasını isteyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul edecek. Gül, anayasanın devletin işleyişinde uyum sağlama görevi çerçevesinde gösterilerin ardından başlattığı temaslar çerçevesinde, hem provakatörler hem de polisten korktuğuru dile getiren Feyzioğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Çankaya Köşkü'nde, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı saat 14.00'te kabul edecek.

Gül, bu görüşmenin ardından saat 15.00'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet ile de görüşecek.

Feyzioğlu, Taksim Gezi Parkı eylemlerinden sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektup göndermiş ve halkın hem provakatörlerden hem polisten aynı şekilde korktuğunu belirterek, göstericilere şiddet uygulayan polislerin tespit edilip cezalandırılmaları için halka güvence verilmesini istemişti. Feyzioğlu, internet sitesinden yaptığı bir başka açıklamada ise Gül'e çağrıda bulunarak, "Kontrol edilemeyecek bir halk hareketine dönüşmekte olan olaylara müdahil olunuz. Halk hareketi şiddetle bastırılamaz. Şiddet, şiddeti doğurur. İstanbul Valisi'ne, yurt genelinde protestoların geliştiği tüm illerin valilerine ve İçişleri Bakanı'na polis şiddetine son verilmesi talimatını veriniz" demişti.