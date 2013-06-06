T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül Hakan Fidan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün MİT Müsteşar'ı Hakan Fidan'la görüşecek

06 Haziran 2013 10:28

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerinin ardından Türkiye geneline yayılan gösterilere Çankaya Köşkü'nün müdahil olmasını isteyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul edecek. Gül, anayasanın devletin işleyişinde uyum sağlama görevi çerçevesinde gösterilerin ardından başlattığı temaslar çerçevesinde, hem provakatörler hem de polisten korktuğuru dile getiren Feyzioğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Çankaya Köşkü'nde, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı saat 14.00'te kabul edecek.

Gül, bu görüşmenin ardından saat 15.00'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet ile de görüşecek.

Feyzioğlu, Taksim Gezi Parkı eylemlerinden sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektup göndermiş ve halkın hem provakatörlerden hem polisten aynı şekilde korktuğunu belirterek, göstericilere şiddet uygulayan polislerin tespit edilip cezalandırılmaları için halka güvence verilmesini istemişti. Feyzioğlu, internet sitesinden yaptığı bir başka açıklamada ise Gül'e çağrıda bulunarak, "Kontrol edilemeyecek bir halk hareketine dönüşmekte olan olaylara müdahil olunuz. Halk hareketi şiddetle bastırılamaz. Şiddet, şiddeti doğurur. İstanbul Valisi'ne, yurt genelinde protestoların geliştiği tüm illerin valilerine ve İçişleri Bakanı'na polis şiddetine son verilmesi talimatını veriniz" demişti.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanıabdullah gülhakan fidangörüeşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24