-Cumhurbaşkanı Gül Güneydoğu Anadolu'da ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'deki sınır birliklerine inceleme ziyareti gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde özel uçakla Van'a giden Gül, burada Garnizon Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren Gül, Yüksekova'daki bir birlikte sancak törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, başka sınır birliklerini de ziyaret edecek Gül'ün programının, ''moral gezisi'' niteliği taşıdığını ifade etti.