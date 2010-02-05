Cumhurbaşkanı Gül: GATA artık herkese açık

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın türbanı nedeniyle GATA'yı ziyaret etmesinin engellenmesini dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a bizzat söylediğini vurguladı, ancak konuşmanın içeriği konusunda "Gerisini söylemiyorum" dedi. Konuyu açıklamak için üç yıl sabrettiğini belirten Erdoğan, "Bu siyasete alet etmekse, evet siyasete alet ettim" görüşünü dile getirdi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için, "Bunlar ruh ikizi değil, tek yumurta ikizi" ifadesini kullandı. Cumnurbaşkanı Abdullah Gül de, GATA'nın artık "türbanlı ziyaretçilere de açık olduğu" mesajını verdi.



Erdoğan AKP Kadın Kolları Teşkilat Eğitim Programı toplantısında konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:





'EŞLERİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKMEK KİMİN HADDİNE'





O gün orada TBMM’nin kürsüsünde maske bir kez daha düşmüştür. Bugün ülkenin kadınlarına dil uzatacak, başörtüsünü ayaklarının altında çiğneyecek, peygambere saygısızlık yapacak dereceye düşmüştür.



Partimde tabu yaratmak yoktur. Tabuları yıkmak vardır. Eşleri hanımları tartışmalar içine çekmek kimin haddine. O gün meclisi yöneten hanımefendi buradaki sınırsız yanlışlara fırsat vermiştir.



'NEYMİŞ ODASINA BASKIN YAPMIŞ, EBEP YA!'





Başbakan yardımcımız bir milletvekili sıfatıyla, orada 2 dönem başkanlık yapmış olmanın tecrübesiyle “Yaptıklarınız yanlış, siz tarafsız olmalısınız” demesinden Sayın Baykal rahatsız olmuş. Hanımefendi de yürütmenin yasaması diyor. Esas senin yaptığın yasamanın yürütmeye baskısıdır.

Neymiş odasına baskın yapmış. Edep ya. O odaya rahatlıkla milletvekilleri girer başkanlarla başkan vekilleriyle de konuşur. Ne diyorlar “Orası soyunup giyinme yeriymiş”. Yani görmesek bilmesek bize de yutturacaklar.

Sayın Bahçeli’nin sessiz kalması vahim bir durumdur. Milliyetçiyim diyerek ortalıkta dolaşanlar ülkenin milli bankasının hortumlanmasına seyirci kaldılar.





'BAYKAL VE BAHÇELİ TEK YUMURTA İKİZİ, BUNLAR SİVİL FAŞİZMİ İYİ BİLİR'



MHP de CHP gibi her geçen gün halktan kopuyor. CHP milletvekilinin hacca gitmek isteyen vatandaşa karşı takındığı tutum neyse MHP milletvekilinin takındığı tutum da aynı.

Şimdi görülüyor ki, bunlar ruh ikizi değil, bunlar tek yumurta ikizi. Geçmişte sokaklarda sergiledikleri kavgacı tavrı şimdi mecliste sergiliyorlar. CHP’nin de MHP’nin de bu ülkenin geleceğine ilişkin söyleyecekleri tek bir söz bile yok. Sivil faşizm diye bir şey varsa işte bu zihniyettir. Bunlar sivil faşizmi iyi bilir.

Benim o gün konuşma niyetim yoktu. Grup başkanvekili arkadaşımı tebrik ediyorum. Her şeyiyle MHP’nin iktidar olduğu 3.5 yıl içinde özellikle işçi grevleri karşısında nasıl tavır takındığını ortaya koydu. Orada bir grubun hak arama mücadelesi değil bu. Yegâne şikâyet mercii millettir. Biz milletimize gideceğiz ve bunların maskelerinin altındaki yüzü milletimize anlatacağız.





'SEVSİNLER SENİ BAYKAL, GİT DANIŞTAY KATİLİNİN YANINDA OTUR'

Bazı davalar vardır ki onlarda savcı değil sanık olmak tercih edilir. Seni tutan yok Sayın Baykal. Zaten milletvekillerin gidiyor Silivri’ye. Sen de git Danıştay saldırısının katilinin yanında oturuver. Daha önce farklı şeyler diyordunuz, irtica hortladı diyordunuz. Arkasından ne çıktı Ergenekon. Sevsinler seni Baykal.

Danıştay saldırısından sonra hükümeti suçluyordunuz. Şimdi saldırganla aynı safta olmayı sçiyorsunuz.





'GATA'YI ÜÇ YIL ÖNCE SÖYLEDİM, ÜÇ YIL SABRETTİM'



CHP’nin tırmandırılan bir milletvekili ne dedi: “Altındağ’daki evlere gitmiyoruz. Oraları dolaşmıyoruz.” Oraları kim dolaşıyor. Oraları Ak Parti dolaşıyor.



Biz oralardaki yaşamı biliriz. Çünkü biz öyle geldik. Baykal’la Bahçeli eşimle ilgili konuyu işlemeye devam ediyorlar. Siyasete alet ettiğimi konuşuyorlar.

Senin bana tavsiye ettiğin şeyleri ben gününde yaptım. Senin hayal edemeyeceğin boyutta yaptım. 3 yıl sabrettim. Yeri gelince de söyledim. Bunu o günkü Genelkurmay Başkanı'na bizzat söyledim. Gerisini de söylemiyorum.

Burada sen haklının yanında olacağına bu uygulamayı yapanlarla değil “Bunu neden siyasete alet ediyorsun” diyorsun. Buysa eğer evet ben bunu siyasete alet ettim. Ama bunu siyasetle bir ilgisi yok.

Bunu eşim için de yaparım başka bir hanım için de yaparım. Milletvekilini ölümüne bu MHP’nin sebep olduğunu iyi biliriz.



GÜL'DEN 'GATA TÜRBANA ARTIK AÇIK' MESAJI



İstanbul'da Tophane'de kıldığı cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, GATA'daki türban tartışmasıyla ilgili bir soru üzerine, ”O konular geçmişte kalmış konulardır. Benim bildiğim kadarıyla şu anda herkese hastaneler açıktır. Zaman zaman belki yanlış uygulamalar olabilir” dedi.







