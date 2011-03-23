-CUMHURBAŞKANI GÜL GANA'DA ACCRA (A.A) - 23.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Accra Büyükelçiliği Kançılaryasını hizmete açtı. Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gül, Gana'yı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Havaalanındaki sıcak karşılamadan dolayı Gana Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'e teşekkür eden Gül, ''Uzun bir seyahatin ardından Accra'ya gelir gelmez Türk toprağı sayılan büyükelçiliğimizdeyiz'' dedi. Türkiye'nin, Gana'yı bağımsızlığını kazandığı zaman hemen tanıdığını ve bu ülkeye büyükelçi gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçmişteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığını kaydetti. Türkiye'nin Accra'ya geçen yıl daimi büyükelçi gönderdiğini anımsatan Gül, ''Afrika'nın en gözde, en değerli ülkesi Gana'da büyükelçilik binamızı açmaktan mutluluk duyuyoruz''diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Türk büyükelçiliğini Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunacağını belirtti. Bazı Türk vatandaşlarının Gana'da ekonomik faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Gül, ''Bu seyahatimiz iki ülke arasında yeni sayfa açacaktır. Bu ilk sayfanın ilk satırlarını havaalanı ve büyükelçilikte yazmaya başladık'' dedi. Gana Dışişleri Bakanı Alhaji Muhammad Mumuni, konuşmasına ''saygın misafirler arasında bulunmaktan duyduğu mutluluğu'' dile getirerek başladı. Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yönünde kararlı adımlar attığını vurgulayan Mumuni, bu çerçevede on beş Afrika ülkesinde açılan büyükelçiliklerden birisinin de Gana'da bulunduğunu söyledi. Türkiye'ye büyükelçilik açma kararından dolayı teşekkür eden Mumuni, ''İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler bundan böyle daha da ileri gidecektir'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Gana milli marşının çalınmasını takiben İstiklal Marşı eşliğinde Ganalı bir görevli tarafından Türk bayrağı göndere çekildi. Açılış törenine, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Habib Soluk, Türkiye'nin Accra Büyükelçisi Kenan Tepedelen de katıldı.