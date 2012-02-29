Cumhurbaşkanı Gül: Fransa'nın itibarı kurtuldu

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, inkar yasasının Fransa Anayasa Konseyince iptal edilmesini değerlendirdi. Gül, "Karar Fransa’nın itibarını kurtardı" dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Dikmen'de Türkmenistan Parkı’nın açılışına katılan Gül, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazırlanma aşamasında da yasanın Fransa değerlerine ters düştüğünü savunduklarını hatırlatan Gül, “İnsanlara düşünce özgürlüğünü kısıtlayan resmi devlet görüşünün dışındaki görüşü olan bilimadamı, tarihçi kim olursa bunların düşünmesini, yazmasını yasaklayan bir yasa olur. Bu Fransız demokrasisine çok büyük gölge düşürür dedik. Nitekim bunu anayasa ihtisas komisyonu da böyle değerlendirdi” dedi.

Siyasi bahanelerle komisyonun fikrini dinlemeden yasanın çıktığını anlatan Gül, anayasa mahkemesinin kararının Fransa’nın itibarını kurtardığını söyledi. Gül, “Anayasa konseyi; Fransa'da düşünce özgürlüğünün, resmi devlet görüşleri dışındaki görüşlerin savunulabileceğini ve ifade edilebileceğini söyleyerek Fransa'yı kurtardı."