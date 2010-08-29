-CUMHURBAŞKANI GÜL, ERCİYES'TE KAYSERİ (A.A) - 29.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Dağı Kış Turizm Merkezi Projesi çerçevesinde temelleri atılan 16 tesisin inşaatında incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te 27 Haziranda temelleri atılan tesislerde incelemede bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy'dan bilgi aldı. Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerini dolaştığını ancak Erciyes'in heybetinde ve güzelliğinde dağa çok az rastladığını söyledi. Erciyes'ten herkesin etkilendiğini ifade eden Gül, ''Kayserili olduğum için Erciyes'in eteklerinde büyüdüğüm için bu bizim için daha özel bir hissiyat ama Erciyes'i kim görürse onun heybetinden, görkeminden muhakkak etkilenir'' dedi. Erciyes'ten faydalanılması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Sadece heybeti ve görkemi yetmez, şimdi Erciyes'ten faydalanma zamanı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Bey, bunu kendisine gerçekten büyük bir misyon edindi, buna öncülük yaptı. Hükümetten her türlü desteği aldı ama kendisi bu işe, bu büyük projeye liderlik, önderlik yaptı ve şimdi bilgi veriyorlar. Aldığım bilgiler gerçekten çok memnun edici, mutlu edici. İnanıyorum ki birkaç sene sonra etap etap tamamlandığında çok farklı bir dağ merkezi, turizm merkezi, kış merkezi olacak. Dünyanın farklı yerlerindeki çeşitli kış merkezlerini biliyorum. Ne kadar canlı, ne kadar cazip, ne kadar çok yerli ve yabancı insanı çektiğini biliyorum. Şimdi hayal ediyorum, birkaç sene sonra belirli bir süre sonra tesisler tamamlandığında burası da çok büyük bir cazibe merkezi olacak.'' -''ÇOCUKLUĞUMUZDA KIŞ SPORLARI YAPMADIK''- Erciyesin, yerli ve yabancı insanlara güzel imkanlar sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Kış sporlarını Kayseri'de çocukluğumuzda biz yapmadık. Doğrusu biz o zaman 'Kayseri'nin ağustos ayında da karı var, tepesinde eksilmeyen kar var' diye hep bununla övündük. Burada kayak sporu, kış sporlarının çeşitleri o zamanki imkanlarla hiç yapılmadı ama şimdi bizim çocuklarımız artık bütün kış sporlarını en güzel şekilde yapıyorlar. Umuyorum ki burada diğer ülkelerle yapılan yarışmalarda uluslararası yarışmalarda güzel kayakçılar, başarılı kayakçılar çıkacak. Bu merkez, kış sporlarına çok iyi ev sahipliği yapacaktır'' diye konuştu. -3050 METREDE HATIRA FOTOĞRAFI- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindekiler, projenin birinci etabında yer alan telesiyej tesisinin 3050 rakımlı Özsüzleryurdu bölgesinde bulunan en üst noktadaki inşaat alanına geldi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, dürbünle kent merkezini izledi. Cumhurbaşkanı Gül, burada kent merkezi ve 3917 metre rakımlı zirvesi net şekilde görülen Erciyes Dağı fonunda fotoğraf çektirdi. -ERCİYES DAĞI KIŞ TURİZM MERKEZİ PROJESİ- Proje çerçevesinde ilk etapta 75 bin metrekare alanda yapay karlama sistemi, Serçel Yaylası-Öksüzleryurdu arası 2449 metre uzunluğunda 8 kişilik gondol tipi çift hızlı mekanik tesis, 7862 metre uzunluğunda 5 telesiyej tesis, 5 farklı yerde 14 bin 450 metrekare sosyal tesis, 30 kilometre uzunluğunda kayak pistleri, tesisler için elektrik altyapısı, su ve kanalizasyon hatları tamamlanacak. Proje tamamlandığında saatte 4650 kişi taşıyan mekanik tesislerde bu sayı 35 bin 650'ye çıkacak. 800 olan yatak kapasitesi 5000'e, 9 kilometrelik kayak pisti uzunluğu toplamda 160 kilometreye ulaşacak. Proje bittiğinde kış sporları aktiviteleri de çeşitlilik kazanacak. Serbest stil, Alp ve kuzey disiplini kayak, snowboard, kar ayakkabılı yürüyüş, biatlon, kar uçurtması, kar kızağı, şişme kızak, kar raftingi, kar motoru, helikopter kayağı, buz pateni, İskandinav yürüyüşü, uçurtma paraşütü, atlı gezinti, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, golf, uçurtma sörfü, kızak yolu ve tırmanış gibi aktiviteler gerçekleştirilebilecek. İki aşamalı projede ilk etap yatırım maliyeti 110 milyon avro, toplam maliyet ise 275 milyon avro olarak planlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaptığı incelemenin ardından adının verildiği üniversitenin kampüs alanında da incelemelerde bulundu.