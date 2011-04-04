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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL ENDONEZYA'DA  CAKARTA (A.A)

04 Nisan 2011 12:23

-CUMHURBAŞKANI GÜL ENDONEZYA'DA  CAKARTA (A.A) - 04.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyarette bulunmak üzere Endonezya'ya geldi.  Cumhurbaşkanı Gül'ü Cakarta Askeri Havaalanı'nda Endonezya Dışişleri Bakanı Marty Natalegawa, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Murat Adalı ve öteki ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan heyet de Cakarta'ya geldi. THY'ye ait özel uçaktan indikten sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün boynuna çiçek takıldı, eşi Hayrünnisa Gül'e iki buket çiçek verildi.  Karşılamanın ardından konaklayacağı Shangri La Oteli'ne giden Gül, bugün Endonezya Ulusal Kahramanlar Anıt Mezarı'na çelenk koyacak, bölgenin en büyük ve dünyanın dördüncü büyük camisi olduğu belirtilen İstiklal Camisi'ni ziyaret edecek ve Cakarta Büyükelçisi Adalı tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.  Cumhurbaşkanı Gül, resmi temaslarına yarın başlayacak. 

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