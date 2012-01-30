-Cumhurbaşkanı Gül dünyanın ilk ekolojik kentini gezdi ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Birleşik Arap Emirlikleri, bugünle değil gelecekle uğraşıyor. Zaten en büyük farklılıkları da bu'' dedi. Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temasları kapsamında Zayed Üniversitesi ve dünyanın ilk ekolojik kenti olarak inşa edilen Masdar Şehri'ni (Masdar City) gezdi. Gül'ü üniversiteye girişinde Birleşik Arap Emirlikleri Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Şeyh Nahyan Bin Mübarek El Nahyan karşıladı. Üniversitenin rektörü, fakülte dekanları ve bir grup öğrenci ile sohbet eden Gül, üniversitede incelemelerde bulundu. Bilkent Üniversitesi'nden öğrencilerle telekonferans yöntemiyle kısa bir görüşme gerçekleştiren Gül, Zayed Üniversitesi'ndeki eğitim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gül, daha sonra üniversitenin bahçesinde akademisyenler ve öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül'e üniversiteden ayrılırken, bir öğrenci tarafından üzerinde Arapça ''üniversitemize hoş geldiniz'' yazılı resim hediye edildi. Gül, üniversitenin ardından dünyanın ilk ekolojik kenti olarak inşaatı süren Masdar Şehri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Elektrik akımıyla hareket eden ve belirli bir hat üzerinde sürücüsüz ilerleyen otomobille kısa bir gezinti yapan Gül, yetkililerden kentle ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Uzun zaman aradan sonra ilk kez bir Türk cumhurbaşkanının, Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret ettiğini hatırlatan Gül, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde ilerlediğini kaydeden Gül, ekonomik alandaki işbirliğine de dikkati çekti. Verimli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Gül, Zayed üniversitesinde öğrencilerle yaptığı toplantının da güzel geçtiğini ifade etti. Gül, ''Gördüm ki öğrencilerin yarısından fazla kız öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrenciler de daha sonra gayet aktif bir şekilde çalışma hayatında görev alıyorlar, çalışmasını sürdürüyorlar'' dedi. -''30-40 yıl sonrasının şehrini kuruyorlar'' Masdar Şehri ile ilgili daha önceden de bilgi sahibi olduğunu ifade eden Gül, ''Şimdi gördüklerimiz gerçekten hepimizi çok etkiledi, burada geleceğin şehrini yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, bugünle değil, gelecekle uğraşıyor. Zaten en büyük farklılıkları da bu, vizyon sahibi. Abu Dabi, Dubai, bütün bu şehirler bu bölgeye, sadece bu bölgeye değil, bütün dünyaya büyük bir vizyon getiriyor. Burada görüyorum ki 30-40 yıl sonrasının şehrini kuruyorlar'' diye konuştu. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye ile işbirliğinin gündeme gelip gelmediğini sorulması üzerine de Gül, ''petrol ve doğal gaz sahibi olmayan Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye daha çok önem verdiğini'' ifade etti. Bu alandaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine işaret eden Gül, gerek araştırma, gerekse eğitim alanında var olan işbirliğinin daha ileriye taşınabileceğini vurguladı. Gül, Masdar Şehri'nin elektronik ekran şeklindeki şeref defterine de dokunmatik imza attı. Gül'e, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve Abu Dabi'de yüksek lisans yapan Abdullah Kaya adlı Türk öğrenci elektronik ekran hakkında bilgi verdi. Abu Dabi kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta olan ''Masdar Şehri''nin inşaatı 2015 yılında tamamlanacak, 22 milyar dolara mal olması öngörülen yerleşim alanında 50 bin kişi yaşayacak. Dünyanın sadece yenilenebilir enerji kullanan ilk ekolojik şehri olarak tanıtılan bölgede, atmosfere karbon gaz salınımı olmayacak.