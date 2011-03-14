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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL, DOKTORLARI AĞIRLADI  ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 17:49

-CUMHURBAŞKANI GÜL, DOKTORLARI AĞIRLADI  ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çankaya Sofrası'nda doktorlarla bir araya geldi. Yemeğe Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderisoğlu, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Yiğitoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarp Saraç Tuğba, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Tekeli, GATA Dekanı Prof. Tabip Tümgeneral Zeki Bayraktar, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt, Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurullah Zengin, Dışkapı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Öner Odabaş katıldı. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen yemek, 1 saat 45 dakika sürdü.

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