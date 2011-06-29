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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL DEVREDE ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 23:30

-CUMHURBAŞKANI GÜL DEVREDE ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'li ve bağımsız milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesi ile ilgili ortaya çıkan durumu görüşmek üzere, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 1 Temmuz Cuma günü ise bağımsız milletvekilleri adına Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi'yi kabul edecek. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, CHP milletvekillerinin partilerinden milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın tutuklu yargılandıkları davalarda tahliye istemlerinin reddine tepki olarak TBMM'nin 24. Dönem açılışına katılması ancak yemin etmemesi; bağımsız milletvekillerinin de Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu'na katılmamasıyla ortaya çıkan sorunda devreye girdi. Gül, bu bağlamda son yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yarın, bağımsızlar adına Türk ve Elçi'yi 1 Temmuz Cuma günü görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Gül, Kılıçdaroğlu ile yarın saat 11.00'de, Türk ve Elçi ile cuma günü saat 11.30'da bir araya gelecek.

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