Cumhurbaşkanı Gül dede oldu

T24 - Çankaya Köşkü'nde torun sevinci yaşanıyor Cumhurbaşkanı Gül ilk torun sevincini yaşadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül Sarımermer, dün gece bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül Sarımermer, dün gece bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İstanbul'da özel bir hastanedeki doğum sonrası bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk kez dede olmanın heyecanını yaşayan Gül, torununu kucağına alarak sevdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez torun sevinci yaşadı. Cumhurbaşkanı Gül'ün kızı Kübra Gül Sarımermer, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Mehmet Sarımermer ile 2007 yılında dünyaevine giren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül Sarımermer dün doğum için Üsküdar'da özel bir hastaneye yatırıldı. Büyük heyecan yaşayan Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül hastaneden bir an bile olsun ayrılmadı.



Kübra Gül Sarımermer dün gece saat 23.30 sıralarında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doktorlar, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül, torunlarını kucaklarına alarak sevdi.





