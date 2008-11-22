Cumhurbaşkanı Gül de tribündeydi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankaraspor-Galatasaray karşılaşmasını protokol tribününden izledi. Maraton tribündeki Ankarasporlu taraftarlar ''Sayın Cumhurbaşkanımız stadımıza hoş geldiniz'' yazılı pankart açtı.



Stada girmek üzere arabadan inen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca milli marş bitene kadar hazırol durumunda bekledi. Gül, daha sonra beraberindekilerle protokol tribününe geçerek karşılaşmayı izledi.



Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek de protokol tribününden birlikte takip etti.





