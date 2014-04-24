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Cumhurbaşkanı Gül 'çok terliyim' dedi erkenden gitti

Cumhurbaşkanı Gül, eşsiz katıldığı Meclis'in 23 Nisan Resepsiyonundan 'terli' olduğunu belirterek erkenden ayrıldı

24 Nisan 2014 11:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 Nisan resepsiyonunda biraz daha kalması istenince ''Çok terliyim, havada serin, dışarıda kalmayayım'' diyerek gitti.

Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile birlikte dolaşıp konuklarla sohbet etti. Resepsiyondan ayrılmak üzere hareketlenen Gül, Meclis bahçesindeki ışık gösterisini hatırlatan Çiçek'e “Çok terliyim, hava da serin, dışarıda kalmayayım” dedi.

Gül'ün bu sözleri Başbakan Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyonların yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, cumhurbaşkanlığıyla ilgili verdiği şu mesajı hatırlattı: "Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçecek. Anayasa, Cumhurbaşkanı’nı yürütmenin başı olarak görüyor. Bu seçimden sonra sorumluluklar daha farklı olacak. Protokol cumhurbaşkanı değil, terleyen, koşan, koşturan cumhurbaşkanı...”

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