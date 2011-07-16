-CUMHURBAŞKANI GÜL CLINTON'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Huber Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan ''Libya Temas Grubu''nun 4. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Clinton ile köşkün bahçesinde bir süre sohbet etti. Bu sohbette Gül ve Clinton'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti. Gül, Clinton ve Davutoğlu'nun bahçede yaptıkları sohbet sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Daha sonra Gül, Clinton ve Davutoğlu bir süre görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.