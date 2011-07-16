T24 LogoT24 Logo
Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL CLINTON'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 01:28

-CUMHURBAŞKANI GÜL CLINTON'I KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Huber Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan ''Libya Temas Grubu''nun 4. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Clinton ile köşkün bahçesinde bir süre sohbet etti. Bu sohbette Gül ve Clinton'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti. Gül, Clinton ve Davutoğlu'nun bahçede yaptıkları sohbet sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Daha sonra Gül, Clinton ve Davutoğlu bir süre görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24