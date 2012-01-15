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Politika

Cumhurbaşkanı Gül check

15 Ocak 2012 16:27

-Cumhurbaşkanı Gül check-up yaptırdı İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maslak'taki Acıbadem Hastanesinde rutin sağlık kontrolü yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolü için Maslaktaki Acıbadem Hastanesine geldi.  Hastanede kontrol amaçlı check-up yaptıran Gül'ün, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kontrolün ardından Tarabya Köşkü'ne döndüğü bildirildi.

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