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Politika

Cumhurbaşkanı Gül Çek Cumhuriyeti'nde

08 Mayıs 2009 17:44

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, "AB Güney Koridoru" başlıklı enerji zirvesine katıldıktan sonra, kentte yürüyüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Gül, zirvenin gerçekleştiği kongre merkezinden ayrılarak konakladığı Fourseasons Otel'e geldi.

Heyetinde yer alan ve temaslarını izleyen gazetecilerle Prag'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Gül, dünyanın en ünlü köprülerinden biri olan ve Prag'ı ikiye ayıran Vltava Nehri üzerindeki Charles Köprüsü'nde Türk rehber Çetin Altan'dan bilgi alarak yürüdü.

Gül, gezisi sırasında karşılaştığı Türk turist kafileleriyle ve Prag'da yaşayan Türklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, yaklaşık 45 dakika süren yürüyüşün ardından konakladığı otele döndü.

Gül, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldikten sonra yurda dönecek.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, sabah oturumuna katıldığı AB Güney Koridoru Zirvesi çerçevesinde verilecek öğlen yemeğine katılmayacağı öğrenildi.

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