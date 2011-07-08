-CUMHURBAŞKANI GÜL BULGARİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 10-12 Temmuz 2011 tarihlerini kapsayacak resmi ziyaret için Bulgaristan'a gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un davetine icabetle, 10–12 Temmuz 2011 günlerinde Bulgaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Pırvanov'un 16–17 Aralık 2008 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti iade edecek. Türkiye'den Bulgaristan'a 2006 yılının Şubat ayından bu yana Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleşmiş olacak. Gül ve Pırvanov arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin durumu ele alınacak, yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyareti sırasında Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Tsetska Tsaçeva ve Başbakan Boyko Borisov'u kabul edecek olan Gül, Pırvanov ile Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'nun açılışına katılarak, iş adamlarına hitap edecek. Cumhurbaşkanı Gül, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alan Deliorman bölgesinin en büyük kentlerinden Şumnu'da da temas ve incelemelerde bulunacak ve bu şehirde yaşayan Türk soydaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi açıklamasında, aynı coğrafyayı ve değerleri paylaşan Türkiye ve Bulgaristan'ın, benzer vizyona ve hedeflere sahip iki komşu, müttefik ve dost ülke olduğu ifade edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin, son 20 yıllık zaman zarfında dostluk ve iyi komşuluk temelinde her alanda büyük gelişme gösterdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye ile Bulgaristan'ın, ikili ilişkilerinin ötesinde, Balkanlar'da ve Karadeniz Havzası'nda barış ve istikrara da katkı sağladığı, NATO ve Avrupa Birliği bağlamında yakın işbirliği ve verimli bir diyalog yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'ı ziyaretlerinin, iki dost ülke arasında mevcut iyi ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ve Türk ve Bulgar halkları arasındaki tarihi bağların pekiştirilmesine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir'' denildi.