'Cumhurbaşkanı Gül birkaç gün daha hastanede kalacak'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Gül'ün rahatsızlığının her iki kulakta sıvı basıncının yükselmesi olduğu belirtildi.

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in arayarak geçmiş olsun dileklerini iletttiği öğrenildi.

Gül'ün hastaneye gidip gelmesinin tedavi süresini aksatacağı gerekçesiyle hafta sonunu hastanede geçireceği açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Cumhurbaşkanı Gül'ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Tuncer, açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın duyduğu seslerde yankılanma şeklinde başgösteren şikayetler nedeniyle 23 Ağustos 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında muayenesi ve odyolojik incelemeleri yapılmıştır'' bilgisini verdi.

Tuncer, açıklamasında şunları kaydetti:

''İncelemede sağ kulakta daha belirgin olmak üzere her iki kulakta iç kulak kaynaklı rahatsızlık olduğu tespit edilmiştir.

Problem yapılan ileri tetkikler sonucunda iç kulaktaki sıvı basıncı yükselmesine bağlanmıştır.

Kendilerine tıbbi tedavi planlanmış ve izlenmeye alınmıştır.

24 Ağustos 2012 tarihinde yapılan odyolojik incelemenin kontrolünde her iki kulakta düzelmenin başladığı tespit edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tıbbi tedavisi halen devam etmekte olup kendileri bir süre hastanemizde misafir edilecektir.''

Geçmiş olsun dilekleri

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bakanlar arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Gül'ü hastanede ziyaret etti.

İran ve Irak'tan mesaj

Öte yandan Gül'e İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve Irak Cumhurbaşkanı Talabani geçmiş olsun mesajı gönderdi.