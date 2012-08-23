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Cumhurbaşkanı Gül rahatsızlandı, Kırgızistan'dan erken dönüyor

Gül'ün, görüşmelerin ardından bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edeceği belirtildi

23 Ağustos 2012 12:06

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Konseyi Zirvesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kulağındaki rahatsızlığın nüksetmesi üzerine baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Ankara'ya dönecek. 

Türk Konseyi Zirvesi Bişkek'te başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade'yi Ala Arca Kongre Merkezi'nde karşıladı.

Aile fotoğrafı çekiminin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.  Bu arada Cumhurbaşkanı Gül'ün, kulağındaki rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle Kırgızistan'dan erken ayrılacağı bildirildi.  Yarın Türkiye'ye dönmesi planlanan Gül'ün, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, bugün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edeceği belirtildi.

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