Cumhurbaşkanı Gül bir ilk gerçekleştirmek için Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak "CBK" ile saat 08.30'da Suudi Arabistan'a gitti. Gül, Hacca giden ilk cumhurbaşkanı oldu.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in davetlisi olarak, Hac farizasını yerine getirmek üzere bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile diğer ilgililer uğurladı.



Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül de Suudi Arabistan'a gitti. Gül, Hacca giden ilk cumhurbaşkanı oldu.