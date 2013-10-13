T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül bir ilk gerçekleştirmek için Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül de Suudi Arabistan'a gitti. Gül, Hacca giden ilk cumhurbaşkanı oldu

13 Ekim 2013 12:59

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak "CBK" ile saat 08.30'da Suudi Arabistan'a gitti. Gül, Hacca giden ilk cumhurbaşkanı oldu.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in davetlisi olarak, Hac farizasını yerine getirmek üzere bu ülkeye giden Cumhurbaşkanı Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile diğer ilgililer uğurladı.
     
Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül de Suudi Arabistan'a gitti. Gül, Hacca giden ilk cumhurbaşkanı oldu.

ETİKETLER

abdullah gülcumhurbaşkanıhacsuudi arabistanilkhacıhayrunnisa gülhavalimanıemniyet müdürüvalihüseyin çapkınhüseyin avni mutluömer çelikkadir topbaş

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı hacca gidiyor

Abdullah Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz’in davetlisi olarak hacca gidecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24