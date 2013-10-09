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Cumhurbaşkanı hacca gidiyor

Abdullah Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz’in davetlisi olarak hacca gidecek

09 Ekim 2013 12:08

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hacca gitmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı’nın hac yolculuğunun pazar günü başlayıp çarşamba sona ermesi bekleniyor.

Birçok devlet başkanı, her yıl Kral’ın davetlisi olarak hac ibadetini yerine getiriyor. Gül’ün Mekke’ye, yanında sınırlı sayıda isimle gideceği kaydediliyor.
Cumhurbaşkanı Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 4. Olağanüstü İslam Zirvesi için geçtiğimiz yıl gittiği Mekke’de de umre yapmıştı.

Gül’ü hac ibadeti sonrası da yoğun bir program bekliyor. İl ziyaretlerine devam edecek olan Cumhurbaşkanı, 1-3 Kasım’da da İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta, Holyrood Sarayı’nda düzenlenecek Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’na katılacak. Holyrood Sarayı’ndaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Gül’ün yanı sıra İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew ile iki ülkeden 60 misafir davet edildi.

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