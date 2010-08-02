-CUMHURBAŞKANI GÜL, BEKELE İLE ABEYLEGESSE'Yİ KUTLADI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 500 metrede altın madalya kazanan milli atlet Alemitu Bekele ile gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'yi kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden şampiyonanın bayanlar 500 metrede, altın madalya kazanan Alemitu Bekele ile gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'ye birer tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.