-CUMHURBAŞKANI GÜL BBP HEYETİNİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki başkanlık divanı üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, yaklaşık 45 dakika görüştü. Çankaya Köşkü'nden ayrılırken, görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Destici, BBP yeni yönetimini Gül'e tanıttıklarını belirtti. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayı ele aldıklarını açıklayan Destici, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu sonucunda soruşturma açan Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının, kurulun biraz daha ayrıntılı çalışması talebini aktardıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuyu yakından takip ettiğini anlatan Destici, ''Kendisinin konuyla ilgili titiz ilgilenmesinden dolayı ciddi bulgulara ulaşıldı. Yakında bunlar kamuoyuyla paylaşılacak'' dedi. Helikopter kazasında belirlenen yerin aranmaması, kaybolan GPS cihazları, hava trafiğindeki hareketlilikle ilgili bulguların soruşturmanın selameti açısından kamuoyuyla hemen paylaşılmadığını ifade eden Destici, ''Yakında kamuoyundaki artan şüpheler giderilecek'' dedi. Destici, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuyla ilgili kararlılığından ve ciddiyetinden BBP camiası adına duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlılığı, olayın kamuoyunda hiçbir şüphe kalmayacak şekilde aydınlatılacağına olan inancımız bu görüşmeden sonra bir kez daha arttı. Kendisinin konuya çok vakıf olduğunu, detaylarla bile ilgilendiğini gördük. Bu hadisenin aydınlatılması için neresi gerekiyorsa oranın talimatlandırıldığını, ne yapılması gerekiyorsa o konuda herkesin önünü açtığını gördük'' diye konuştu. Mustafa Destici, parti olarak terör konusunda hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Gül'e sunduklarını da bildirdi. Ahlaki yozlaşmanın Türkiye'nin en önemli tehlikelerinden biri olduğunu ifade eden Destici, bu konudaki görüşlerini de Gül ile paylaştıklarını söyledi.