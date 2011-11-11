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Politika

Cumhurbaşkanı Gül, bazı kanunları onayladı ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 18:18

-Cumhurbaşkanı Gül, bazı kanunları onayladı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı yedi anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunları onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün onayladığı kanunlar şunlar: -6242 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6243 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6244 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6245 sayılı ''Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6246 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6247 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' -6248 sayılı ''Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''

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