Cumhurbaşkanı Gül bayramda Van'da!

T24 - 'Çalışmaların aksamaması' için depremin hemen ardından Van'a gitmeme kararı alan Cumhurbaşkanı Gül'ün bu ziyareti bayramın ilk günü gerçekleşebilir.



"İlk günlerde özellikle gitmedim. Çünkü ilk günlerde bizlerin gitmesi, oradaki görevlileri işinden alıkoyuyor. İlk günlerde her saniye her dakika çok önemli."



Bu sözler, Van depremi sonrası bölgeye ne zaman gideceği yönünde soru yöneltilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e aitti.



Depremin üzerinden 8 gün geçti ve Gül'ün Van ziyaretiyle ilgili açıklama, hala bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.



Van'da incelemelerde bulunan Atalay'a, bayrama yönelik özel hazırlıklar soruldu:



"Bayram günüyle ilgili şunu söyleyeyim, o güne kadar depremin yaraları daha fazla sarılmış olacak. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız kurban kesme çalışmalarını bu bölgeye kaydırıyor.



Cumhurbaşkanımız, kesin değil ama bayramın ilk günü burada olacak. Bizler burada olacağız. Vatandaşlarımızın bayram ortamını mahzun geçirmemesi için elden gelen çabalar gösterilecek."



Atalay deprem bölgesiyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Van'daki çadır kentte incelemelerde bulunduk ve çadırları ince bulduk. Değiştirilmesi talimatı verdik.



Van merkezde 'Mevlana Evleri'nden oluşan yeni bir çadır kent kuruldu ve eski çadır kentin boşaltılarak burada barınanlar 'Mevlana Evleri'ne taşındı.



Güveçli köyünden geliyoruz. Köylere de ilk konteynerlerimizi yerleştirdik. Konteynerler bildiğiniz gibi küçük bir ev gibi. Odası, banyosu, mutfağı olan, sıcak su, televizyonu olan 13 konteyner kuruldu. Köylere ayrıca, çamaşırhane kuruyoruz, bugün ilk defa Güveçli'ye de götürmüş olduk.



Bakan Atalay, çadır kentlerde incelemelerde bulundu.



Köylerde bir de çadır ahırlarımız var. Tamamen tahrip olan 7 köyümüzü, sonra da 19 köyümüzü bu hizmetler için öne almış oluyoruz. Çünkü şehirde alternatifler, başka imkanlar var. Köylünün o imkanı yok, tamamen yıkılmış köyler... Köylerde hayat normalleşmiş, bugün Güveçli köyünde onu gördük.



Afet sonrası yardım dağıtım organizasyonunda daima eksikler olabilir. Ama benim gördüğüm, ilk günlere göre daha iyi organize olundu. Daha ihtiyaç sahibine ulaşılıyor



Son iki günde şunu yaptık. Hasar tespitleri bitti, evinde kesin oturulamayacak durumda hasar olanlara ulaşılıyor. Onlara çadır isteyip istemedikleri, çadır kente yerleşmeyi isteyip istemedikleri soruldu. Sadece dün, bu şekilde 850 haneye kışa daha dayanıklı çadırlar verildi.



Afet sonrası en çabuk organize olunan ve imkanların en hızlı şekilde getirildiği bir örnek yaşadık. BM'nin de bu yönde ifadeleri oldu. Eğer biz bir ay içinde konteynerleri tamamlarsak, planımız o...



Mesela burada, Erciş'te iki konteyner kent oluşturulacak. Erciş'de 4 bin planladık, 2 binini Kızılay, 2 binini TOKİ yapacak. Altyapı çalışmasını başlattılar, en geç 1,5 ayda 2 konteyner kentimiz hazır olacak. Vatandaşlar bu çadırlardan çıkacak. Çadır her ne kadar imkanları sağlanıyor, kalın olsa da havalar soğuk. İnsanları, sıcak olan, içerisinde soba bulunan konteynerlere geçirmek için çaba sarf ediyoruz."





Top savcılarda



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, enkazlarla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin de soruşturmayı savcıların yürüttüğünü, idari bir işlem olmadığını, tüm enkazlardan ''Karot'' alındığını ve bunların teknik kişilerce inceleneceğini dile getirerek, ''O süreci yargı yürütecek ama bizlere intikal eden bir şey olursa yardımcı oluruz'' dedi.