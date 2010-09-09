-CUMHURBAŞKANI GÜL BAYRAM NAMAZINI EMİRGAN CAMİSİ'NDE KILDI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı namazını Emirgan Camisi'nde kıldı. Tarabya Köşkü'nden çıktıktan sonra Emirgan Camisi'ne gelen Gül, bayram namazı burada kıldı. Gül, namazın ardından camiden çıktıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Emirgan Camisi'nin karşısındaki bir çay bahçesine geçen Cumhurbaşkanı Gül, burada vatandaşlarla bayramlaşarak, bir süre sohbet etti. Gül'e burada çay ve simit ikram edildi. Cumhurbaşkanı Gül, çay bahçesinde bayram mesajını soran basın mensuplarına ''Bütün vatandaşlarımızın, halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun ve bu bayram inşallah herkese iyilik, güzellik, kolaylık getirsin. Tüm gazeteci arkadaşların da bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum'' dedi. Kendisinin de Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk ile birlikte izlediği (A) Milli Basketbol Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı yendiği hatırlatılan Cumhurbaşkanı Gül, maçı nasıl bulduğunun sorulması üzerine şöyle konuştu: ''Slovenya Cumhurbaşkanının soyadı bildiğiniz gibi Türk. Kendisi maçı birlikte izlemeyi teklif etti. Ben de kabul ettim. Herkes Türkiye'den bir şampiyonluk bekliyor. Türkiye, gayet iddialı götürüyor. Bunlar da millete moral oluyor tabii... Türkiye, hem de siyasi, ekonomik ve müzik alanında önemli organizasyonları büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor. Bu da onur verici. Biliyorsunuz Balkan takımları en zor takımlardı. Ama buna rağmen Türkiye, Balkan ülkeleriyle olan mücadelesini iyi götürdü.'' Cumhurbaşkanı Gül'e çay bahçesinde, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve ilahiyatçı Ali Rıza Demircan da eşlik etti. Bu arada, Emirgan Camisi imamı Şemsettin Ergin, bayram hutbesinde gençlere ve iş adamlarına seslenerek, şunları kaydetti: ''Sadece kendiniz için değil, insanlığı ve ülkemizi mutlu etmek için çalışın. Peygamber efendimiz, 'birlik, beraberlik içinde olun' diyor. Selamlaşmayı, sevginin başlangıcı olarak gösteriyor. Kucağımızı ve gönlümüzü herkese açalım. 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' diyor peygamberimiz... Afrika'da ve Asya'da yokluk çeken komşularımıza yardım elimizi uzatmalıyız. Özellikle Pakistan'daki selzedeler için ramazan boyunca yardım topladık. Bu yardımı bayramda da devam ettireceğiz. Şükredene ve paylaşana Allah daha fazlasını verir. Peygamber efendimiz, 'kadınlar size emanettir' demiştir. Onlara saygı gösterin ki Allah'ın lütufuna erebilesiniz.''