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Politika

Cumhurbaşkanı Gül Baydemir'i kabul etti ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 19:26

-Cumhurbaşkanı Gül Baydemir'i kabul etti ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, himayesine alacağını açıkladığı Diyarbakır surları ve sur içi bölgesiyle ilgili projelerini içeren rapor sundu. Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Baydemir, Diyarbakır ziyareti sırasında kentin köklü tarihi ve kültürel mirasının korunması için Gül'den destek istediklerini anımsattı.  Görüşmede, Diyarbakır sur içi bölgesinin hem korunması hem de turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması konusunda Gül'e bir rapor sunduklarını anlatan Baydemir, ''Bu raporun özü, surların turizm potansiyelinin açığa çıkarılması ve yoksullukla mücadele, istihdam sürecinde bu hazineyi harekete geçirme çabasıdır'' dedi.  Gül'ün kendilerine büyük ilgi ve alaka gösterdiğini dile getiren Baydemir, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün himayesinde kuracakları ve önerdikleri organizasyon şemasının en kısa sürede çalışmaya başlamasını temenni eden Baydemir, ''5 yıllık zaman dilimi içinde Diyarbakır sur içi bölgemizi açık hava müzesine dönüştürmüş ve başarmış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşamış oluruz'' diye konuştu.  Baydemir, burçlar, sivil mimari örnekleri, sur etrafının boşaltılması ve çok katlı betonarme binaların ''tıraşlanması'' ile ilgili proje ve bakış açılarını Gül ile paylaştıklarını belirtti.  Aynı zamanda uluslararası sivil havaalanı, otoyol, Dicle Üniversitesi bünyesinde turizm ve otelcilik bölümü açılması gibi dolaylı yatırım ve girişimlere ilişkin görüşlerini de paylaştıklarını anlatan Baydemir, görüşmenin hem kendi adına hem Diyarbakır adına verimli ve memnuniyet verici geçtiğini söyledi.  Baydemir, bir gazetecinin, Uludere'deki olayın görüşmede gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine, ''Güncel ve ülkenin en önemli problemine ilişkin de çok kısa bir şekilde görüş alışverişinde bulunma imkanı buldum'' ifadesini kullandı.

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