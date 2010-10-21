Cumhurbaşkanı Gül başyazarlık teklifini kabul etti

T24- Bir süre önce Sarı Basın Kartı sahibi olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e başyazarlık teklif edildi. Gül de bu teklifi kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül Kurban Bayramı’nda çıkacak Bayram Gazetesi’nde Başyazar olarak yazacak.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31. Başkanlar Konseyi Toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapıldı.TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Basın Kartları Komisyonu olarak "Sarı Basın Kartı" verdiklerini anımsatarak, "Kurban Bayramı’nda çıkaracağımız Bayram Gazetesi’nde başyazar olarak yazınızı görmek istiyoruz" dedi.

TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Meslekte Başarı Ödülleri Töreni’ne Türkiye Cumhuriyet Cumhurbakşanı Abdullah Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rifaz Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ile TGF’ye üye 52 meslek örgütü başkanı, gazeteciler katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel 1 ay içinde, Samsun, Sakarya, Van, Diyarbakır, Mersin ve Balıkesir’de Basın İlan Kurumu Müdürlükleri açılacağını, 5 yıl içinde bu kurumun gelişmesini umduğunu söyledi.

Anadolu basınının gelişmesi yönünde projeler ortaya koyduklarını ifade eden Sertel, şöyle dedi:

’’Basın kartlarının resmi kimlik olması için gayret gösteriyoruz. Basın kartı bizim kimliğimizdir. Bu kartın kaybedilen haklarını geri kazanması için çalışıyoruz. Federasyon çok önemli bir kurum. Böyle bir oluşum olmasaydı, sorunların çözümünde görev alanlara ışık tutulamazdı. Gri pasaport sorunu da çözüldü. Görevle yurt dışına çıkacak olan gazeteciler, vize kuyruklarında beklemeyecek.’’

Basın Kartı Komisyonu olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiklerinde, kendisine basın kartı takdim ettiklerini anımsatan Sertel, ’’Sayın Cumhurbaşkanımız basın kartı alınca (artık gazeteci mi oldum? bundan sonra yazabilir miyim?) demişti. Ama, bir yazısını görmedik. Kurban Bayramı’nda çıkaracağımız Bayram Gazetesi’nde başyazar olarak bir yazısını görmek arzu ediyoruz’’ diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de teklifi kabul etti. Sertel, TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada ifade özgürlüğüne yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e teşekkür ettiğini de ifade etti.

Basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı ortamda demokrasinin tartışılır hale geleceğini dile getiren Sertel, şöyle konuştu:

’’Türkiye’de 1270 gazete, 938 radyo, 300 yerel televizyon ve 4 bine yakın dergi var. Türkiye basını çok güçlü. Elbette büyük sorunlar var. Ama, Basın İlan Kurumunun son dönemdeki atılımlarını teşekkürle karşılıyoruz. Yaygın basın için siyaset Ankara’dan, ticaret İstanbul’dan ibarettir. Ancak, yerel basının önemi tartışılmazdır. Yerel basın olmazsa, o kentte yaşayan insanlar kör, sağır, dilsiz demektir.’’

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Kayseri’de birçok yerel gazete, televizyon ve radyonun yayın yaptığını, ulusal haber ajanslarının da hizmet verdiğini söyledi.