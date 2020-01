Gül, Başbakan'ın da olduğu Savunma Sanayii'nde inceleme başlattı!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'na altı kurumu inceleme talimatı verdi. Gül'ün denetlenmesini istediği kurumlar arasında, Yüksek Koordinasyon Kurulu ve İcra Komitesi Başbakan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kurulan "kalkınma ajansları" da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine bağlı çalışan Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kalkınma Ajansları, Kızılay ve Yeşilay Dernekleri, Türk Patent Enstitüsü ve kamuya ait veri bankalarının denetimi için talimat verdi.

3238 sayılı yasaya göre, Cumhurbaşkanı Gül’ün denetim talimatı verdiği Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yüksek Koordinasyon Kurulu (3. madde) ve Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin (5. madde) başkanlığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan üstleniyor.

“Bilindiği üzere, 2443 sayılı Kanun ile kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 108 inci maddesinde belirlenen; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, tüm eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması ile görülen hizmetlerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaktadır.

Bu kapsamda, 2008 yılından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kamuoyundaki hassasiyetler ve duyarlılıklar da dikkate alınarak belirlenen konularda, Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerek hukuka uygunluk denetimleri gerekse araştırma ve inceleme çalışmaları yapılmıştır. Böylece, hem Anayasanın öngördüğü dış denetim ihtiyaç ve işlevleri hem de bazı durumlarda ortaya çıkan nesnel bir denetim/gözetim yapılmasına yönelik toplumsal ihtiyaç ve beklentiler karşılanmıştır.

- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların (üst kurullar) tümünün denetiminden, tersanecilik ve maden sektörlerinde yaşanan iş kazalarına;

- Özürlüler İdaresi Başkanlığının denetiminden, sosyal yardım ve hizmetler ile özürlülere ilişkin hizmetlerin kalite ve kapasitesinin değerlendirilmesine;

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün denetiminden, özerk federasyon uygulamalarının kapsam ve kapasitesinin değerlendirilmesine;

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün denetiminden, sivil havacılık emniyet ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması yönelik araştırma ve inceleme konularına;

- Yüksek Öğretimde Gözetim ve Denetim uygulamalarının değerlendirilmesinden, Türkiye’deki tüm teknoparkların incelenmesi ve ülkenin teknoloji geliştirme kapasitesini artırmaya yönelik araştırma ve inceleme konularına;

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sorunlarının ele alınmasından, kamuya yararlı dernek uygulamalarının değerlendirilmesine;

- Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut ÖZAL’ın ölümü ilgili hususların araştırılmasından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin YAZICIOĞLU’nun vefatı ile sonuçlanan helikopter kazasının incelenmesi ile AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni merhum Hrant DİNK’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması ve incelenmesine;

kadar geniş ve farklı bir yelpazede denetim, araştırma ve inceleme konuları üzerinde Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalar yürütülmüştür.

Yapılan çalışmalar sonucunda tanzim edilen raporlar; gereği için ilgili adli ve idari makam ve mercilere gönderilmekle birlikte kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Söz konusu raporlar ile önerilen hususlar hakkında; mevzuat değişiklikleri ve diğer kurumsal ve idari tedbirler alınmış ve adli makamlarca gerekli işlemler başlatılmıştır. İşlemi devam eden raporlar ile ilgili hususların takibine de Devlet Denetleme Kurulumuzca titizlikle devam edilmektedir.

Bu itibarla, Devlet Denetleme Kurulunun yeni çalışma programında yer almak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız aşağıdaki konularda inceleme, araştırma ve denetimler yapılması talimatını vermişlerdir.

1) Kamuya ait veri bankalarının (vergi, nüfus, tapu, emniyet ve adli veri sistemleri gibi) güvenlik ve kişisel veri mahremiyetine ilişkin iç kontrol sistemlerinin yeterliğinin denetimi ve değerlendirilmesi,

2) Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2010, 2011 ve 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinin (gerektiğinde önceki yıllara da bakılmak suretiyle) denetimi,

3) 5449 Sayılı Kanun uyarınca 2006 yılından itibaren faaliyete geçirilen Kalkınma Ajansları uygulamasının değerlendirilmesine ilişkin araştırma ve inceleme,

4) Kızılay Derneğinin 2010, 2011 ve 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi,

5) Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesi ile bu bağlamda Yeşilay Derneğinin değerlendirilmesi ve 2010, 2011 ve 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi,

6) Patent Hukuku ile uygulamalarının gözden geçirilmesine ilişkin araştırma ve inceleme ile Türk Patent Enstitüsünün 2010, 2011 ve 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başkanlığını Cemal Boyalı yapıyor

Başkanlığını eski Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Cemal Boyalı'nın yaptığı Devlet Denetleme Kurulu'nda Hüseyin Sak, İsmail Hakkı Sayın, Faik Ceceli, Mehmet İlhan, Mehmet Ali Özkılınç üye olarak görev yapıyor.