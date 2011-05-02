-CUMHURBAŞKANI GÜL AVUSTURYA'YA GİTTİ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere Türk Hava Yollarına ait özel uçakla saat 09.45'te Avusturya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Gül'ü Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrunnisa Gül, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Faruk Çelik, bazı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları ve gazetecilerden oluşan bir heyet de Avusturya'ya gitti. -''EVRENSEL DEĞERLERİ PAYLAŞIYORUZ''- Cumhurbaşkanı Gül, Avusturya'ya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fisher'in 2008 yılında Türkiye'ye 12 yıl aradan sonra Avusturya'dan bu seviyedeki ilk ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatarak, kendisinin de 13 yıllık bir aranın ardından Avusturya'yı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olacağını belirtti. Son dönemde Avusturyalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarının 5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Gül, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 2 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Türkiye'yi ziyaret eden Avusturyalı turist sayısının 500 bini aştığını dile getiren Gül, Avusturya'nın Nabucco Projesinde de Türkiye'nin işbirliği yaptığı önemli bir ortak olduğunu ifade etti. Avusturya'nın bu yıl İzmir Fuarı'nın onur konuğu olduğunu ve fuara 150 firmayla katılacağını anlatan Gül, iki ülke arasındaki geniş iş, ticaret, yatırım ve turizm potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılmaya devam edilmesini teminen Viyana'da TOBB tarafından düzenlenecek iş forumu toplantısına Avusturya Cumhurbaşkanıyla beraber katılacağını dile getirdi. Gül, ayrıca Türkiye ve Avusturya'daki iş çevrelerinin seçkin temsilcilerle çalışma kapsamında bir araya geleceğini bildirdi. Ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Avusturya'yı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağını anlatan Gül, şöyle devam etti: ''Malumunuz, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Avusturya kamuoyunda bazı ön yargılar ve yanlış kanaatler söz konusudur. Dolayısıyla AB üyeliğinin Avrupa'ya sağlayacağı katkılara ilişkin görüşlerimizi, Avusturyalı yetkilileri ve kamuoyuyla da paylaşacağım. Bu amaçla ikili temaslarının yanı sıra Avusturya Devlet Televizyonu Orf'da mülakat vereceğim. Türkiye ve Avusturya demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri, kadın erkek eşitliği, adalet ve farklılıklara saygı gibi evrensel değerleri paylaşmakta ve aynı idealler doğrultusunda çaba göstermektedirler. Ziyaretim vesilesiyle bu ortak değerleri tehdit eden ırkçılık, yabancı düşmanlığı, islamofobia gibi eğilimlerle mücadelede ortaklaşa atılabilecek adımlar üzerinde de duracağız. Bu bağlamda özellikle kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi için yapılabilecekleri değerlendireceğiz.''