-CUMHURBAŞKANI GÜL AVUSTURYA'DA VİYANA (A.A) - 02.05.2011 - Ali Hakan Der- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Parlamento Başkanı Barbara Prammer ile görüştü ve Viyana Belediyesi'ni ziyaret etti. Gül, Parlamento binasına gelişinde, merdivenlerde Prammer tarafından karşılandı. Parlamento binasının girişinde gazetecilere poz veren Gül ve Prammer, daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra eşi Hayrünissa Gül, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ve bazı heyet üyeleri ile birlikte Viyana Belediyesi'ne geçti. Sosyal demokrat Belediye Başkanı Michael Haupl, ziyarette yaptığı konuşmada, Viyana'nın 500 yıldan daha fazla süredir Türkiye ile ilişkisi olan bir şehir olduğunu söyledi. Tarihte, Orta ve Güney Doğu Avrupa'daki güç çekişmesi nedeniyle Viyana'nın zaman zaman savaşlara sahne olduğunu anlatan Haupl, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarının çökmesi, Avusturya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin yaklaşık 100 yıldır barışçıl bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Haupl, karşılıklı ziyaretlerin Türkiye ve Avusturya arasında çok boyutlu ilişkileri beraberinde getirdiğini belirtti. Viyana'nın, İstanbul ve Ankara ile yakın ilişkileri bulunduğunu kaydeden Haupl, iki şehirle bu yıl anlaşmalar imzalayacaklarını söyledi. Viyana'da 70 bin civarında Türk'ün yaşadığını dile getiren Haupl, ''Buradaki Türkler gerçek bir Viyanalı gibi şehri şekillendiriyor, Viyana ekonomisinde önemli rol oynuyorlar'' dedi. Haupl, Viyana'nın çeşitliliği bir fırsat olarak gördüğünü ifade ederek, kentteki bütün insanların başkalarını gözeterek birlik içinde yaşamasına önem verdiklerini belirtti. Viyana Belediye Başkanı Haupl, insanların yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı tavır almaları gerektiğinin de altını çizdi. -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN KONUŞMASI- Cumhurbaşkanı Gül de, mimari, sanat ve görsellik açılarından dünyanın en zengin şehirlerinden olan Viyana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Viyana'nın, Türkiye ve Avusturya'nın ortak tarihi dikkate alındığında, önemli bir şehir olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu: ''Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk daimi büyükelçi gönderdiği şehirlerden biri Viyana'dır. Osmanlı döneminde ilk devlet ziyareti Sultan Abdülaziz tarafından 1867 yılında Paris ve Viyana'ya gerçekleştirildi. Şık kafelerinizde sunulan kahve, Avusturya'ya ilk kez Türkiye topraklarından getirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında emeği geçen Avusturyalı mimar, sanatçı ve bilim adamlarını da takdirle anıyoruz.'' Viyana'da yaşayanların yüzde 40'ının Avrupa dışından gelenlerden oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, bu yapının şehre zenginlik kattığını söyledi. Gül, Viyana Belediyesi'nin hizmetlerinin uygulanmasında, Almanca dışında dillerin kullanılmasının da örnek olduğunu belirtti. Türk toplumunun entegrasyonuna da önem verdiklerini anlatan Gül, Türklerin yerel ve federal parlamentoda daha fazla yer almasını beklediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının ardından Belediye Şeref Defterini imzaladı. Viyana Belediye Başkanı Haupl, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Gül'e, ünlü Avusturyalı besteci Mozart'ın biblosu ile porselen bir tabak, eşi Hayrünissa Gül'e ise Avusturyalı ünlü ressam ve mimar Friedenreich Hundertwasser'in tablosundan esinlenerek üretilen eşarp ve bir demet çiçek hediye etti. -GÜL'ÜN UÇAĞINA JET ESKORTU- Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül'ü taşıyan THY'ye ait özel uçağa Avusturya'ya gelişinde iki jet savaş uçağı eşlik etti. Gül'ün uçağının, Avusturya hava sahasına girdikten sonra, sağında ve solunda birer tane olmak üzere iki savaş uçağının eşliğinde Viyana Havalimanı'na kadar geldiği bildirildi.