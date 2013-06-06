Cumhurbaşkanı Gül, alkol yasağı yasasını inceletiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve günlerce süren olaylarda eylemcilerin tepkilerinin nedenlerinden biri olan alkol düzenlemesinin yer aldığı yasa için hukukçularına inceleme başlattığı öğrenildi. Gül’ün danışmanlarına düzenleme için “toplumsal algıyı da dikkate almalarını” söylediği belirtildi. Anayasa gereği 15 gün inceleme süresi bulunan Gül’ün 11 Haziran’a kadar yasayla ilgili kararını vermesi gerekiyor.

Rıfat Başaran'ın Radikal'de yer alan haberine göre, alkol düzenlemesine ilişkin yasa 24 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Gül’ün onayı için Köşk’e gönderildi. Düzenlemede, içkilerin reklamı yapılamaması, televizyonlarda yayımlanan dizi, film ve müzik kliplerinde içkinin özendirici görüntülerine yer verilmemesi, içkilerin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende satılmaması gibi hükümler tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine hükümet üyelerinden gelen açıklamalar ise gerginliği arttırdı.

Gül’ün, danışmanlarına düzenlemeyi incelerken “sadece hukuki değil, toplumsal algı açısından da ele alınmasını” istediği öğrenildi. Gül’ün yasa Köşk’e gönderildikten sonra 15 gün inceleme süresi var. Gül, 11 Haziran’a kadar ya veto edecek ya da onaylayacak. Yasa veto edilirse top yeniden Meclis’te. Meclis, yasayı aynen geri gönderirse bu kez Cumhurbaşkanı onaylamak zorunda kalacak. Ancak Köşk’ün onaylayarak Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisi de var.

STÖ’den Gül’e alkol şikâyeti

Gül’ün yasayı hukukçularına havale etmesinin tek nedeninin sokak olayları olmadığı da öğrenildi. Bazı sivil toplum örgütlerinin Gül’e yasal düzenleme ile ilgili tepkilerini ilettiği belirtildi. Gül’e bu konuda şikâyetini ileten STÖ’lerden bir tanesi de TESK. TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in, önceki gün Gül ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirerek, “Yasak algısı toplumda rahatsızlık yaratıyor. Bu düzenlemelerin yaşam tarzını etkileyeceğini düşünüyorlar. İçmeseler de yasak algısı ve olayların üst üste gelmesi sakıncalı, tehlikeli” dediği bildirildi.

Palandöken dün de gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Gül’ün, “Hukuksal bir durum varsa anayasal bir sakınca varsa ben inceleteceğim ama yasal bir engel yoksa hukuksal bir sorun yoksa bunlar siyasetin yapmış olduğu işlemlerdir” dediğini aktardı. Palandöken, “Yasa Cumhurbaşkanı’nda ama neticelenmedi. Tahmin ediyorum ki Cumhurbaşkanı yaşadığımız zarar ziyan konusunda ilgili bakanlıklarla görüşecek. Elinden gelen çabayı sarf ettiğini gördüm” dedi.

İtirazlar neydi?

En karşı çıkılan içkinin perakende satışının 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yasaklanması. Düzenlemenin 185 bin satış noktasını olumsuz etkileyeceği sigara yasağıyla birlikte 2 milyara yakın zarara neden olacağı söyleniyor. Esnaf en azından 3-5 yıl ertelenmesini istiyor.

7’nci maddede yasaklara uymayan ürünlerin kamuya geçirilmesi var. Örneğin içki şişesinin üzerine uyarı yazısını koymayanların şişelerine el konulacak. Bunun anayasaya aykırılık teşkil edebileceği belirtiliyor.

Ruhsat devirlerinde büyük sorun yaşanacağı savunulmuştu. İşletme üçüncü bir kişiye sattığında ya da markasını değiştirdiğinde kazanılmış hakkını kaybedecek.