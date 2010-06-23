Cumhurbaşkanı Gül: AB, süreci geciktirecek adımlardan kaçınmalı

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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında, zirve toplantısına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ve geçen yıl Kişinev'den devralınan dönem başkanlığını Karadağ'a devretmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Bütün bunların sonucunda Balkanlar'ın uluslararası toplumun gündeminde yeniden üst sıralara taşımayı başardıklarının altını çizen Gül, şunları söyledi:

"Şunu tüm uluslararası camiaya bir kez daha yüksek sesle duyurmakta yarar görüyorum; Balkanlar, Avrupa'nın tarihi, coğrafi ve kültürel yönden ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, paylaşılan değerler temelinde geliştirmekte kararlı olduğumuz bu ortaklığı AB üyeliğiyle taçlandırmak hususunda azimliyiz. AB'yi bir değerler manzumesi ve bir medeniyet projesi olarak görüyoruz. Hepimizin yolu AB şemsiyesi altında kesişecektir. Bundan eminiz. Bölge ülkeleri olarak bu hedef doğrultusunda yürümeye kararlıyız. Bundan kuşku duyulmamalıdır. Buna karşılık, AB'den de tam üyelik yolunda olan ülkelere destek olmasını ve süreci geciktirici adımlardan kaçınmasını bekliyoruz."







AVRUPA'NIN KALBİ OLDUĞUMUZU İSPAT EDEBİLMELİYİZ





Gül, Balkanlar'ın artık acımasız, tuhaf ve karmaşık bir coğrafya olarak anılmasına engel olmaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu bölgeyi geçmişte bir dönem olduğu gibi, yeniden karşılıklı anlayış ve hoşgörünün yurdu yapmalıyız. Farklılıklarımızın bizi ayrıştıran değil, birleştiren, zenginleştirici unsurlar olduğunu kanıtlayabilmeliyiz. Tarihten ihtilaf ve husumet değil, dostluk, dayanışma ve işbirliği dersleri çıkartabildiğimizi gösterebilmeliyiz. Kimilerince yorgunlukla anılmaya başlayan Avrupa'nın genç, dinamik ve enerjik yüzünün biz olduğumuzu somut olarak ortaya koyabilmeliyiz. Bir anlamda, aslında Avrupa'nın çevresi değil, kalbi olduğumuzu ispat edebilmeliyiz."