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Politika

Cumhurbaşkanı Gül, AA Genel Müdürü Öztürk'ü kabul etti İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 13:20

-Cumhurbaşkanı Gül, AA Genel Müdürü Öztürk'ü kabul etti İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ü kabul etti.  Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde dün gerçekleşen kabulde Gül, Öztürk'e, Genel Müdürlük görevine başlamasından dolayı ''hayırlı olsun'' dileklerini iletti.  Kemal Öztürk, kabulde Cumhurbaşkanı Gül'e ilk olarak Anadolu Ajansı arşivinde yer alan ve ilk milletvekili seçildiği 1991 yılında yemin ettiği anda çekilen fotoğrafını takdim etti. Mekanın Meclis kürsüsü olduğunu belirten Gül, bir süre fotoğrafı inceledi ve ''Saçlarıma bak'' diye kabulde hazır bulunanlara gösterdi. Öztürk, Cumhurbaşkanı Gül'e, yine Anadolu Ajansı arşivinden seçilmiş çeşitli dönemlere ait fotoğraflarından oluşan albüm de hediye etti. Cumhurbaşkanlığı'nda makamına oturduğu ilk gün ve Foto Muhabirleri Derneğinin 2009 yılındaki ödül töreninde fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafının yer aldığı albümde, Adapazarı'nda yıllar önce bir grup arkadaşıyla açtığı İhvan Kitabevi açılışında çekilmiş iki fotoğrafını gören Gül, şaşkınlığını gizleyemedi. Öztürk, ''Bunları nereden buldunuz'' diyen Gül'e, bu fotoğrafların kurum arşivinde Gül'e ait en eski fotoğraflar olduğunu söyledi. Öztürk'ün, fotoğrafların tarihinin mevcut olmadığını ifade etmesi üzerine Gül, fotoğrafın 1977 yılına ait olması gerektiğini kaydetti.  AA Genel Müdürü Öztürk, Gül'e ayrıca fotoğraf çekme ilgisinden dolayı adına ''foto muhabiri'' olarak düzenlenmiş kurum tanıtım kimliği de takdim etti. 

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