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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL 5 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 21:39

-CUMHURBAŞKANI GÜL 5 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 yasayı onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün Anayasanın 89. maddesinin 1. fıkrası ile 104. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği 5 yasa şöyle: 6089 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiye'de Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6090 sayılı ''Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6094 sayılı ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 6095 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6096 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''

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