Cumhurbaşkanı Gül, 2.7 milyon emekli için intibak yasasını onayladı

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2000 yılından önce emekli olan 2.7 milyon kişinin aldığı maaşı, bugünkü maaşlarla uyumlu hale getiren İntibak Yasası'nı onayladı.

İntibak Yasasından dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre, İntibak Yasasıyla 2000 öncesi SSK emeklilerinden prim gün sayısı yeterli olanlardan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan 1 milyon 913 bin 442 kişinin aylığında artış olacak.

Bağ-Kur’dan 1 Mart 2002 ile 31 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunan 12 bin 186 kişinin aylıklarında da yaklaşık yüzde 9 artış sağlanacak.

SSK ve Bağ-Kur intibakının toplam maliyeti yıllık 2 milyar 450 milyon TL olacak.

İntibakla maaşlarda meydana gelecek artışların dağılımı şöyle olacak: