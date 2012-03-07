Cumhurbaşkanı Gül, 2.7 milyon emekli için intibak yasasını onayladı

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2000 yılından önce emekli olan 2.7 milyon kişinin aldığı maaşı, bugünkü maaşlarla uyumlu hale getiren İntibak Yasası'nı onayladı.
İntibak Yasasından dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre, İntibak Yasasıyla 2000 öncesi SSK emeklilerinden prim gün sayısı yeterli olanlardan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan 1 milyon 913 bin 442 kişinin aylığında artış olacak.
Bağ-Kur’dan 1 Mart 2002 ile 31 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunan 12 bin 186 kişinin aylıklarında da yaklaşık yüzde 9 artış sağlanacak.
SSK ve Bağ-Kur intibakının toplam maliyeti yıllık 2 milyar 450 milyon TL olacak.
İntibakla maaşlarda meydana gelecek artışların dağılımı şöyle olacak:
|
Aralıkları (TL)Kişi sayısı
|
Yaşlılık Kişi sayısı
|
Malullük Kişi Sayısı
|
Ölüm
|
< 10
|
55.966
|
2.426
|
61.185
|
10 – 20
|
49.044
|
1.029
|
42.037
|
20 – 30
|
45.946
|
1.966
|
57.445
|
30 – 40
|
53.341
|
945
|
52.718
|
40 – 50
|
43.127
|
765
|
63.390
|
50 – 100
|
219.486
|
1.443
|
144.217
|
100 – 150
|
484.769
|
1.356
|
39.488
|
150 – 200
|
279.623
|
3
|
4.136
|
200 – 250
|
197.498
|
|
480
|
250 >
|
9.613
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Faydalanan
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1.438.413
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9.933
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465.096
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