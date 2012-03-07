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Cumhurbaşkanı Gül, 2.7 milyon emekli için intibak yasasını onayladı

İntibak Yasasından dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak

07 Mart 2012 19:50

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2000 yılından önce emekli olan 2.7 milyon kişinin aldığı maaşı, bugünkü maaşlarla uyumlu hale getiren İntibak Yasası'nı onayladı.

İntibak Yasasından dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 bin 978 kişinin aylığında 200-250 TL artış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tabloya göre, İntibak Yasasıyla 2000 öncesi SSK emeklilerinden prim gün sayısı yeterli olanlardan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan 1 milyon 913 bin 442 kişinin aylığında artış olacak.

Bağ-Kur’dan 1 Mart 2002 ile 31 Mayıs 2002 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunan 12 bin 186 kişinin aylıklarında da yaklaşık yüzde 9 artış sağlanacak.

SSK ve Bağ-Kur intibakının toplam maliyeti yıllık 2 milyar 450 milyon TL olacak.

İntibakla maaşlarda meydana gelecek artışların dağılımı şöyle olacak:

 

 

Aralıkları (TL)Kişi sayısı

Yaşlılık Kişi sayısı

Malullük Kişi Sayısı

Ölüm
< 10

55.966

2.426

61.185
10 – 20

49.044

1.029

42.037
20 – 30

45.946

1.966

57.445
30 – 40

53.341

945

52.718
40 – 50

43.127

765

63.390
50 – 100

219.486

1.443

144.217
100 – 150

484.769

1.356

39.488
150 – 200

279.623

3

4.136
200 – 250

197.498

 

480
250 >

9.613

 

 
Faydalanan 1.438.413 9.933

465.096
Toplam Faydalanan: 1.913.442

 

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