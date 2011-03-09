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Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL 20 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A

09 Mart 2011 22:29

-CUMHURBAŞKANI GÜL 20 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A - 09.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 20 kanunu onayladı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, aralarında 6115 sayılı ''Güneydoğu Avrupa (GDA) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6116 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 6117 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun''un da bulunduğu 20 kanunu onayladı.  Gül, kanunları yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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