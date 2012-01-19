-Cumhurbaşkanı gideceği illerde hediye kabul etmeyecek AKSARAY (A.A) - 19.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gideceği illerde hediye kabul etmeyecek. Bunun yerine fidan dikilecek veya burslu öğrenci okutulacak. Aksaray'da temaslarda bulunan Gül, ilk olarak valiliği, ardından da belediyeyi ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Aksaray Valisi Orhan Alimoğlu, Belediye Başkanı Nevzat Palta ve AK Parti Aksaray milletvekilleri Ruhi Açıkgöz, Ali Rıza Alaboyun ve İlknur İnceöz tarafından karşılanan Gül, tören kıtasını selamladı. Brifing almak üzere Vali Alimoğlu'nun makamına geçen Gül, orta Anadolu'nun hızla gelişen illerinden Aksaray'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzun zamandır Aksaray'ı ziyaret etmek istediğini belirten Gül, hazırlıkların önceden gerçekleştirilmiş olması nedeniyle ziyaretinin soğuk bir güne denk geldiğini ifade etti. Aksaray'ın köklü tarihi olan Selçuklu Medeniyetinin güzelliklerinin her yerde görülebildiği bir şehir olduğunu belirten Gül, kentin sanayi merkezi olarak da geliştiğini kaydetti. Belediyeyi, üniversiteyi ve sanayi merkezlerini ziyaret edeceğini hatırlatan Gül, tüm Aksaraylılara sevgilerini iletti. Cumhurbaşkanı Gül, bir basın mensubunun Aksaray'a hızlı tren istiyoruz sözleri üzerine çift yolları burada başlattıklarını, o günden bugüne çok güzel şeyler yapıldığını söyledi. Her şeyin çok geliştiğini, artık otobanların, havaalanlarının olağanüstü şekilde ilerlediğini belirten Gül, tarih boyunca Anadolu'da şehirlerin birbirinden kopuk olduğunu, şu anda şehirlerin birbiriyle bağlandığını kaydetti. Aksaray Valisi Alimoğlu da, Gül'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek günün anısına Cumhurbaşkanı Gül'e kök boyadan dokunmuş bir halı hediye etti. Gül, valilik binasından yürüyerek Aksaray Belediyesi'ne geçti. Yol boyunca Gül'e vatandaşlar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Gül, belediyede basın mensuplarının görüntü aldığı sırada yaptığı konuşmada Aksaray'ın gelişmekte olan bir kent olduğunu ve bunun planlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı. Gül, planlı büyümenin kentlerin değerlerini korumasına olanak sağlayacağını ifade etti. Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta da Gül'e ziyareti için teşekkür ederek, günün anısına bin 50 adet fidan dikildiğini söyledi. Palta, Gül'e ağaçların sertifikasını da takdim etti. Cumhurbaşkanı Gül de bu hediyeden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, teşekkür etti. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Gül'ün bundan sonra yapacağı il ziyaretlerinde valilik dışında hediye kabul edilmeyecek. Bunun yerine hediye takdim etmek isteyenler fidan dikecek ya da burslu öğrenci okutacak.