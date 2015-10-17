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Yaşam

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri’ne yol vermeyen taksiciye cezayı kestiler

Taksi şoförü, "Cezayı ödemek istemiyorum, itiraz edeceğim" dedi

17 Ekim 2015 10:47

Ankara’da 19 Eylül günü havaalanına yolcu götürürken, arkasına resmi araç konvoyu gelen taksi şoförü M.Y.’ye 20 gün sonra 88 liralık trafik cezası makbuzu geldi. Makbuzda ceza gerekçesi olarak ''Sayın Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri’ni tehlikeye düşürmek” yazılıydı. M.Y. “Trafik o gün yoğundu, hemen yana geçemedim. Uygun olunca yol verdim. 155’e şikâyet etmişler. Cezayı ödemek istemiyorum, itiraz edeceğim” dedi.

Taksi şoförü M.Y.’ye 88 lira ceza kesildi. 155’e yapılan ihbarla kesilen cezanın gerekçesiyse dikkat çekti. Gerekçede, “Sayın Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri’ni tehlikeye düşürmek. 4572/Trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak” yazıldı.

M.Y., yaşadıklarını Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun'a şöyle anlattı:

“19 Eylül’de havaalanına yolcu götürüyordum. Arkadan selektör yapıldı, siren çalındı. Trafik yüzünden sağa geçemedim. Uygun olunca yol verdim. 20 gün sonra ceza makbuzu geldi. Gerekçeyi görünce korktum, panikledim."

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