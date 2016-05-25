Cumhurbaşkanı: Gece geç saatlere kadar kabine listesi üzerinde çalıştım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde basın toplantısı düzenledikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeni tablosuyla alâkalı olarak gece geç saatlere kadar Sayın Başbakan'ın getirmiş olduğu liste üzerinde çalışmalarımı yaptım. Sabah da onayımı verdim" dedi.

Erdoğan, "kabinede 9 kişinin değiştiğini" söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bu hizmeti vermiş olan arkadaşlarımıza, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Kurucusu olduğum bir partide bu arkadaşlarımın birçoğuyla beraber yürüdük. Şu anda zaten yine bir kısmı çok daha farklı görevlerde aslında istihdam ediliyor, istihdam edilecek. Bakan olmayabilir, partinin bazı yetkili kurullarında yer alır, bir kısmı parlamentoda yer alır. Siyasette kimse boşta kalmaz, yeter ki azmi, kararlılığı olsun, yeter ki olaya sıradan bir parti mensubu olarak değil veyahut da hükümet yetkilisi olarak değil, bir dava adamı olarak baksın. Böyle baktığı zaman zaten bu ülkeye hizmette inanıyorum ki kendilerine de bir görev düşecektir. Tabii buradaki anlayış da 'adama iş' mantığıyla değil, 'işe adam' mantığıyla yaklaşmaktır. Sayın Başbakan bu yaklaşım tarzıyla bir liste önümüze getirdi. O liste üzerinde çalışmamı yaptım. Daha sonra kendileriyle sabah bir istişarem oldu. Bu istişareden sonra da onayımı verdim. Kendileri de süratle kabineyi zaten açıkladı. Kabineyi açıkladıktan sonra grup konuşmalarını yaptılar, ardından Merkez Yürütme Kurulu’nu açıkladılar. Nitekim bakan olamayan bazı arkadaşların, şimdi Merkez Yürütme Kurulu’nda görev aldıklarını gördüm. Demek ki bu noktada istihdam edilme alanları mevcut. Bundan sonra daha farklı birimlerde de istihdam edilme şansları muhakkak olacaktır. Ülkemizin bu yeni süreci, yeni kabineyle inşallah 'yürüyüşe devam' diyerek, süratle çok daha farklı bir heyecanla yürüteceğine inanıyorum."

Yeni kabineye başarılar dileyen Erdoğan, "Yarın (çarşamba) ilk Bakanlar Kurulu toplantısını da riyasetimde Beştepe'de gerçekleştireceğiz. Orada da hükümet programını da birlikte değerlendirme, ele alma imkânımız olacak. İç, dış terörle mücadelede neler yapacağız, bunları değerlendirme imkânımız olacak. Ekonomide ne gibi adımlar atacağız, bunları değerlendirme imkânımız olacak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum" dedi.

"İkide bir kriter dayatmasınlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği'ne de seslendi. Erdoğan, AB'nin vize muafiyeti ve mültecilere para yardımı konularında adım atmamasını ve Türkiye'ye şartlar dayatmasını eleştirdi ve şunları söyledi:

"İkili görüşmeler de bazı liderlerle bunu konuştuk. Bunlardan biri Sayın Şansölye idi. Türkiye’ye verilecek 3 avro benim görüşmelerimde verilen sözdü. Sayın Davutoğlu ile görüşmede 3 milyar avro sözü daha verildi. Bu söz şimdiye kadar tutulmadı. Tabi arkadaşlar Temmuz ayına kadar 1 milyar avro verileceğini söyledi. Bu para Türkiye’ye verilmeyecek. Türkiye lütuf beklemiyor. Biz dürüstlük bekliyoruz. Türkiye ne kriteri yerine getirecek. Sizin kriteriniz bu çadırlarda Avrupa’ya gitmek isteyenleri engelleyen Türkiye’ye karşı kriter koyuyorsanız kusura bakmayın. Bu bir yere kadar çekilir. Ama Türkiye nihai kararını verdikten sonra ‘Siz düşünün’ denir. Latin Amerika ülkelerinden, Türkiye’den istenen şartlar isteniyor mu ? Türkiye’den müzakereci ülke olmasına rağmen, gümrük birliğine üye olmasına rağmen neden istiyorsunuz. Onun için, şu anda 1 Haziran itibarıyla geri kabul anlaşmasına yönelik bir adım vardı, 30 Haziran itibarıyla da vize noktasında, adım atılacaktı. Eğer şu anda bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarımız görüşmeleri yapacaklar, dışişleri bakanlarımız, bu noktada AB bakanlarımız, görüşmeleri yapacaklar ve bu görüşmelerde netice alındı, alındı. Alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik uygulama sürecine yönelik adım atılmasına ait karar, yasa çıkmaz. Bunu da ben çok açık, dün de söyledim kendilerine, bugün de bu soru üzerine buradan söylüyorum. Çünkü bize ikide bir kriter dayatmasınlar, burası Türkiye."

Türkiye ile AB arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmanın onaylanmasını içeren yasa tasarısı, 3 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mayıs'ta söz konusu yasayı onayladığı, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşma ile oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesi'nin 2/2016 sayılı kararının onaylanması uygun bulunmuştur" ifadesiyle Resmi Gazete'de yayımlandı.