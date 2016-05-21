Cumhurbaşkanı, evlenmek isteyen hemşehrisine kefil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Güneysu ilçesinde Yahya Çağlar Akarsu isimli genç, sevdiği kızı istemesi için Erdoğan'dan yardım talep etti. Erdoğan ise gence kefil olduğunu belirtip yanındakilerden gence yardımcı olmasını istedi.

Günü Rize'de geçiren Erdoğan geç saatlerde dinlenmek için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutuna gitti.

Erdoğan, Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşehrilerine hitaben bir konuşma yaptı. Otobüsün içerisinden konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet ne isterse demokraside olur. Ana muhalefetin başında olan adamın dediği gibi 'kan dökülür' ifadesi var ya bu demokrasi hazmedememiş kişilerin ağzından çıkacak laftır. Demokrasi kavramış hazmetmiş insanların böyle bir ifade kullanması mümkün değildir. Ama bunların geçmişi kanlı.

Geçmişi kanlı olduğu için bunlarda onun özlemi içerisinde. Biz kanı vatanımız için, Allah için dökeriz. Ama asla sandıklardan çıkma yerine böyle bir yolu tercih edenler var. Zaten bey kişi sende parlamentoya o yolla gelenler ile omuz omuzasın. Dirsek dirseğesin. Onlarla birlikte hareket ediyorsun. Bizim öyle bir derdimiz ve sıkıntımız yok. Biz kiminle birlikteyiz. Biz milletle beraberiz. Biz halkımız ile beraberiz. Bize en büyük gücü halkımız veriyor. Bu bize yetiyor. Bununla birlikte yolumuza devam ettik ve ediyoruz. Bu kararlılık içerisinde hamdolsun geldik. 40 yıllık siyasi hayatımızda halkımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Umarım bundan sonrada halkımız bizi yalnız bırakmayacaktır. Biz gücümüzü önce haktan sonra halktan alıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, "Hakka yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerini sabırlar diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza rabbimden şifa diliyorum. Bunlar bizim en büyük gücümüz. Bu toprakları bize vatan kılan işte onlardır. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. İşte bu şehidin kanıdır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakların uğrunda ölen şehitlerimiz olduğu için 780 bin kilo metre kareye biz vatan demişiz. Yıldız şehidimizin tam kendisi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Bayrağımızın dışında bir bayrak asla. Onlar paçavradır paçavra"

Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini yanlarına çağıran gençlerin yanına gidip gençlerle görüştü. Bu sırada Yahya Çağlar Akarsu isimli bir genç, sevdiği kızı istemesine rağmen ailesinin vermediğini belirtip, kızı birde kendisinin istemesi için Erdoğan'dan yardım istedi. Erdoğan ise gence kefil olduğunu belirtip yanındakilerden gence yardımcı olmasını istedi.