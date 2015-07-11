Cumhurbaşkanı ev boyadı

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, yarınki cenaze törenine katılmak üzere geldiği Srebrenitsa'da, savaşın ardından köyüne geri dönen bir Boşnak aileyi ziyaret etti.

Gladoviçi köyünde kötü koşullarda yaşayan, hayatını tarım ve hayvancılıkla idame ettiren Manciç ailesinin evinin tadilatını üstlenen Pahor, iş önlüğünü giyip evin bir kısmını boyadı.Ev sahibi Sabit Manciç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'a ziyareti ve yaptıkları için teşekkür ederken, "Yapılan bu yardımlar hayatımızı kolaylaştıracak. Allah ondan razı olsun" ifadesini kullandı.

Yeni bir evin ailesi için çok önemli olduğunu söyleyen Manciç, yeni evle birlikte "gecelerinin gündüze döneceğini" kaydetti. Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da geçtiğimiz günlerde yedinci çocuğu dünyaya gelen Manciç ailesini tebrik ederek, bu yardımla normal insanların hayatını iyileştirmek için bir adım atmak istediğini belirtti. Evin tadilatının gelecek yıl ilkbaharda tamamlanacağını söyleyen Pahor, fırçayı eline alarak, evin bir kısmını boyadı. Gladoviçi köyünü ziyareti sırasında Pahor'a Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subaşiç de eşlik etti. Srebrenitsa'ya helikopterle gelen Pahor, ilk olarak soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, mezarlıktaki soykırım anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunmuştu.